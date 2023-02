Si impugna per dissodare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si impugna per dissodare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VANGA

Significato/Curiosita : Si impugna per dissodare

Fitto di seminativi, erbaggi e ghiande, nonché delle autorizzazioni a dissodare i terreni del 1783 (nel 1817 le terre di selvapiana affittate ai civitanovesi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vanga (disambigua). boboli, uomo che vanga la vanga è un attrezzo utilizzato nel campo agricolo per smuovere... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con impugna; dissodare; impugna tura della spada; Un piccolo specchio rotondo con impugna tura; La impugna il tennista; Si impugna no prendendo; Arnese per dissodare ; S impugna per dissodare ; dissodare il terreno; dissodare a mano; Cerca nelle Definizioni