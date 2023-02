Le hanno i vertebrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno i vertebrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSSA

Significato/Curiosita : Le hanno i vertebrati

i vertebrati (vertebrata) sono un subphylum di animali cordati caratterizzati da una struttura scheletrica ossea e/o cartilaginea. il tessuto osseo è evolutivamente...

Disambiguazione – "ossa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ossa (disambigua). illustrazione di un femore umano, dal gray's. un osso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

