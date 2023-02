Ha gradini di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha gradini di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCALA A PIOLI

Significato/Curiosita : Ha gradini di legno

Simile a quello del nastro trasportatore, aveva dei gradini in legno. scale mobili con gradini in legno rimasero largamente in uso nel regno unito, fino...

scala pieghevole una scala è un attrezzo con due staggi e due o più gradini o pioli sui quali una persona può salire e scendere. esistono vari tipi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con gradini; legno; Ha i gradini di legno; La famosa torre di Parigi con oltre 1600 gradini ; Una serie di gradini ; gradini con sedute in un palazzetto o stadio; Ha i gradini di legno ; Il vaso di legno con cui si misurava il grano; Torcia in legno ; Una lima grossolana per il legno ; Cerca nelle Definizioni