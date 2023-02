Ente che cura il turismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ente che cura il turismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENIT

Significato/Curiosita : Ente che cura il turismo

Dall'enit (ente nazionale italiano per il turismo) nato nel 1919, iniziano a diffondersi su tutto il territorio nazionale; già nel 1921, a cura di a. trulli...

L'enit - agenzia nazionale del turismo, che ha mantenuto il nome breve enit dell'ente nazionale italiano per il turismo, suo predecessore, è un ente pubblico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con ente; cura; turismo; Segue attentamente il processo; Ha lingue difficilmente domabili; Donna che nutre regolarmente felini randagi; I fumantini la perdono facilmente ; Li risarcisce l assicura zione; Birra scura inglese; Isola presso Napoli con gli stabilimenti per la cura dei fanghi; La cura dell aspetto esteriore; Un aereo da turismo ; Nel turismo è spesso insieme al bed ing; C è chi la passa in un agriturismo ; Associazione cittadina che sostiene il turismo ; Cerca nelle Definizioni