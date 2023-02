È... importante all inizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È... importante all inizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IM

Significato/Curiosita : E... importante all inizio

Mondi e don masino (palermo, 13 luglio 1928 – north miami, 2 aprile 2000), è stato un mafioso e collaboratore di giustizia italiano. importante membro...

Gruppo musicale britannico im chang-kyun – lead rapper nel gruppo musicale monsta x im – codice vettore iata di menajet im – codice iso 3166-1 alpha-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con importante; inizio; L attore più importante ; Un importante banca italiana; L arteria più importante ; importante ateneo che ha sede a Milano; L inizio della prima riga di testo; L inizio del dubbio; Attenzione all inizio ; L inizio del testamento; Cerca nelle Definizioni