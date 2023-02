Cifra non ancora stabilita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cifra non ancora stabilita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TOT

Significato/Curiosita : Cifra non ancora stabilita

Di una indennità di guerra per una cifra fuori dalle possibilità di qualsiasi nazione. la cifra abnorme fu stabilita nel 1921 per 6.600.000.000 di sterline...

tot – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di totness (suriname) ana tot – ex cestista jugoslava tot. – abbreviazione di totale tot – acronimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con cifra; ancora; stabilita; Si dice di cifra salita alle stelle; Lo decifra l egittologo; La cifra che pare una vocale; Permise di decifra re geroglifici: stele di __; Resta sempre all ancora ; Il succo d uva non ancora fermentato; Giorno che è ancora ben vivo nella memoria; Lo è il diamante non ancora raffinato; Indica una cifra non stabilita ; Prima di una data stabilita ; Ormai stabilita ; Cerca nelle Definizioni