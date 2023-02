Cetacei dei fiumi sudamericani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cetacei dei fiumi sudamericani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INIE

Significato/Curiosita : Cetacei dei fiumi sudamericani

Tutti i sirenidi legato alle fanerogame acquatiche per l'alimentazione. i cetacei sono rappresentati da due specie di delfini: l'inia geoffrensis (il cosiddetto...

Chiari, talvolta quasi bianchi, con sfumature di grigio bluastro. alcune inie assumono una colorazione rosea (da cui il nome in portoghese di boto cor-de-rosa)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con cetacei; fiumi; sudamericani; cetacei che si spiaggiano; cetacei forniti d un enorme dente; cetacei d acqua dolce; L arenarsi dei cetacei ; Piccole cascate dei fiumi ; Letti di fiumi all asciutto; fiumi messi in verticale; Ingrossamenti di fiumi ; Nato nel... più lungo degli Stati sudamericani ; sudamericani come i fiumi Mamoré e Itonomas; Cetacei presenti nei fiumi sudamericani ; I trafficanti di droga sudamericani ; Cerca nelle Definizioni