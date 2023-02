Burle maligne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Burle maligne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Burle maligne

Come la metrica barbara di fantoni, oltre ad avere una passione per le burle in versi dirette al precettore e ai fratelli. nel 1810 iniziò lo studio...

Disambiguazione – se stai cercando analoghi tiri in altre discipline sportive, vedi shootout. disambiguazione – se stai cercando il singolo tiro che sanziona...