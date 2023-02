Battente di porta o d armadio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Battente di porta o d armadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANTA

Significato/Curiosita : Battente di porta o d armadio

Superiore, traforato, con l'incoronazione di maria fra cori angelici. la porta rappresenta, sul battente di destra, gli episodi dolorosi, con al centro...

anta – elemento strutturale dei templi greci e romani situato sul bordo di un'apertura anta – parte del mobile o dell'infisso anta – località del perù... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con battente; porta; armadio; Ex combattente tornato dalla guerra; Straordinario combattente ; Fa rotare un battente ; Glorioso combattente ; È... importa nte all inizio; Trasporta no su lunghe distanze; La credit nel porta foglio; porta notizie; I pannelli dell armadio ; Un ripiano dell armadio ; Parte dell armadio ; armadio per vestiti; Cerca nelle Definizioni