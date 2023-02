I Baltici a sud della Finlandia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Baltici a sud della Finlandia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : I baltici a sud della finlandia

Con il termine paesi baltici, più raramente talvolta estlalia, repubbliche baltiche oppure stati baltici (in estone balti riigid, in lettone baltijas...

Gli estoni sono il gruppo etnico che vive in maggioranza in estonia. è una delle etnie ugrofinniche europee, insieme ai finlandesi ed ungheresi. parlano...