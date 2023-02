Un formato di file compressi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un formato di file compressi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ZIP

un formato di file, in informatica, indica la convenzione che viene usata per leggere, scrivere e interpretare i contenuti di un file. poiché i file non...

D'america zip – formato di compressione dei dati zip drive – supporto di memorizzazione magnetica prodotto da iomega zip – cerniera lampo zip – compagnia...

Strumento musicale con file di barrette di legno; Nel pc possono raccogliere file ; Permette al caucciù di ritornare allo stato originario dopo una compressi one; Circoli compressi ;