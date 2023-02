Lo si stappa alla mezzanotte dell ultimo dell anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si stappa alla mezzanotte dell ultimo dell anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPUMANTE

Significato/Curiosita : Lo si stappa alla mezzanotte dell ultimo dell anno

Calvo di modest petrovic musorgskij e ave maria di franz schubert. a mezzanotte il malvagio demone chernabog richiama gli spiriti maligni e le anime inquiete...

Per spumante il vino spumante è un vino caratterizzato da rilevante effervescenza, dovuta ad anidride carbonica disciolta. il termine "spumante" si riferisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con stappa; alla; mezzanotte; dell; ultimo; dell; anno; Si stappa per festeggiare il Capodanno; L atto di stappa re la bottiglia; Balla tra le stelle; Il nome della Calla s; È affine alla caffeina; Sporge dalla fusoliera; Finirà a mezzanotte ; Terminerà a mezzanotte ; Si fa vivo a mezzanotte ; Scocca dopo la mezzanotte ; La sigla dell Egitto; La doppia elica dell a biologia (sigla); La Musa dell a Storia; Elementi dell a macchia mediterranea; L Adriano che fu l ultimo papa non italiano prima di Wojtyla; L ultimo film in cui Sean Connery ha impersonato James Bond; L ultimo posto a teatro; L ultimo sovrano inca; La sigla dell Egitto; La doppia elica dell a biologia (sigla); La Musa dell a Storia; Elementi dell a macchia mediterranea; La festa dell anno Santo; A Striscia lo danno d oro; Si fanno valere i propri; Hanno il vomere; Cerca nelle Definizioni