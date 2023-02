Si attende quando si pone una domanda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si attende quando si pone una domanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RISPOSTA

Significato/Curiosita : Si attende quando si pone una domanda

Giocatore pone il proprio segnaposto su una casella, sia essa una casella finale di categoria o una semplice casella, egli dovrà rispondere ad una domanda della...

La mia risposta è il quarto album di inediti della cantante italiana laura pausini pubblicato il 15 ottobre 1998 in oltre 50 paesi diversi. l'album viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con attende; quando; pone; domanda; Condizione di chi attende con ottimismo; Lo si attende aspettando un miracolo; Quelle greche è inutile attende rle; Disattende re le aspettative; Dispone quando l uomo propone; La carta per le domande, quando non è bollata; Preme sulla ruota quando si aziona il freno; quando lavora non apre bocca; Dispone di molte ambulanze; Si espone va sul parabrezza; Un impone nte gradinata; Lo dice chi presuppone ; domanda re per sapere; Le provoca una domanda ; Come il punto di domanda ; domanda re... nel dialetto di Montalbano; Cerca nelle Definizioni