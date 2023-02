Uccello simile al cigno e all anatra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello simile al cigno e all anatra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OCA

Significato/Curiosita : Uccello simile al cigno e all anatra

Selvatica, ma in asia è stata allevata più o meno a lungo l'oca cigno. tutte le oche hanno una dieta per lo più vegetariana e possono diventare nocive...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oca. esemplare di oca di emden oca (plurale oche) è il nome italiano di un numero considerevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con uccello; simile; cigno; anatra; Comune uccello capace di nuotare sott acqua; uccello che bubola; Musicò L uccello di fuoco; uccello delle terre antartiche; Sport simile al deltaplano; Un carnivoro simile alla faina; Ritmo simile al reggae; Una fecola ricavata dalle palme simile alla tapioca; Fu detto Il cigno di Busseto; Il Marco ex calciatore detto il cigno di Utrecht; La mitica fanciulla spesso rappresentata con un cigno ; Un cigno mal riuscito; Un anatra bianca e nera; È più grossa dell anatra ; La Bouchet che recita ne L anatra all arancia; La più comune anatra ; Cerca nelle Definizioni