Quando c è molto freddo cade a fiocchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando c è molto freddo cade a fiocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NEVE

Significato/Curiosita : Quando c e molto freddo cade a fiocchi

Questo accade quando la temperatura al suolo è in genere minore di 2 °c (in condizioni di umidità bassa è possibile avere fiocchi al suolo anche a temperature...

Significati, vedi neve (disambigua). un cristallo di neve individuato al microscopio elettronico a scansione all'interno di un fiocco di neve. in secondo piano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

