Donna che nutre regolarmente felini randagi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donna che nutre regolarmente felini randagi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GATTARA

Significato/Curiosita : Donna che nutre regolarmente felini randagi

Risolvere gli enigmi, oltre che nello scassinare serrature. si interessa molto di politica internazionale, legge regolarmente i quotidiani, adora indossare...

Stai cercando altri significati, vedi gattara (disambigua). una gattara romana la gattara o più raramente il gattaro è una persona che dedica parte del proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

Altre definizioni con donna; nutre; regolarmente; felini; randagi; Il più donna iolo dei Don; donna che legge il futuro; donna di grande bellezza; La prima donna all opera; Si nutre augurandosi di farcela; Così viene detto l animale che si nutre prevalentemente di formiche; Si nutre ... di abiti; L animale che si nutre di germogli di bambù; Paga per usufruire regolarmente di un servizio; Come un giornale stampato regolarmente ; Sono retrattili nei felini ; felini maculati; I felini dall occhio acuto; Miagolii, lamenti felini ; Affligge certi cani randagi ; randagi o per il poeta; Dà rifugio a felini randagi ; Affligge molti cani randagi ; Cerca nelle Definizioni