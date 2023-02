Prigione, detto in modo scherzoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prigione, detto in modo scherzoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GATTABUIA

Significato/Curiosita : Prigione detto in modo scherzoso

Mettono a prenderla in giro scherzosamente. pino rimane subito affascinato da lei, e quando cerca di parlarci anche lui con un tono scherzoso lei, sentendosi...

Prigione (anche detta carcere, galera, penitenziario o in modo dispregiativo gattabuia), è un luogo, generalmente sotto l'amministrazione diretta di uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

La sua prigione ospitò il futuro Napoleone III; Messo in prigione ; La prigione dei minorenni; La perde chi va in prigione ; Troppo aderenti, detto di capi di vestiario; Così viene detto un fanatico anticlericale; Il detto latino che indica l utilità di ribadire; Fu detto Il cigno di Busseto; Un altro modo per indicare un cuscino; Una varietà di pomodo ri; modo di comportarsi; Piangono in modo proverbiale!; Allegro e scherzoso ; Un modo scherzoso di chiamare il barbiere; Vecchie __ = donne arcigne, detto in modo scherzoso ; Modo scherzoso di indicare i figlioletti;