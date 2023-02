Si dà per cessare un contratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dà per cessare un contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISDETTA

Significato/Curiosita : Si da per cessare un contratto

Definite clausole di coscienza, nei quali casi il giornalista può cessare il contratto e ricevere il trattamento di fine rapporto (tfr). i motivi sono:...

La disdetta di pitagora è una novella di luigi pirandello. fu pubblicata per la prima volta in beffe della morte e della vita (seconda serie) lumachi,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

