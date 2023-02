Mettere il __ davanti ai buoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere il __ davanti ai buoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARRO

Significato/Curiosita : Mettere il davanti ai buoi

Dove stava arando, e misero il piccolo telemaco in fasce davanti ai buoi. ulisse dovette per forza fermarsi per non uccidere il figlio, manifestando così...

Carri sovietici t-72 carro statunitense m1a1 abrams in iraq il carro armato è un veicolo da combattimento terrestre e marino, adatto ad ingaggiare scontri... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

