Gioco enigmistico con figure, lettere e anagrammi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco enigmistico con figure, lettere e anagrammi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANAREBUS

Significato/Curiosita : Gioco enigmistico con figure lettere e anagrammi

Che giocavano con "i misteri e i segreti che sono intrecciati nei versi di lettere". gli anagrammi erano però già noti anche ai greci e, come altri giochi...

Sottostante). questo tipo di gioco è stato inventato dall'enigmista bardo. l'anarebus (la soluzione si ricava anagrammando le parole da trovare secondo un diagramma... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

