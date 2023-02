Una nota fiaba: La bella __ nel bosco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nota fiaba: La bella __ nel bosco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ADDORMENTATA

Significato/Curiosita : Una nota fiaba: la bella nel bosco

Bella addormentata, nota anche come la bella addormentata nel bosco, è una celebre fiaba tradizionale europea. la fiaba antesignana è da ricondurre a giambattista...

Cercando altri significati, vedi la bella addormentata (disambigua). disambiguazione – "la bella addormentata nel bosco" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 febbraio 2023

