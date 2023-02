A volte fa sparire il sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A volte fa sparire il sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ECLISSI

Significato/Curiosita : A volte fa sparire il sole

Ylenia maria sole carrisi ylenia maria sole carrisi (roma, 29 novembre 1970 – new orleans, 31 dicembre 1993, morte presunta) è stata un personaggio televisivo...

Schema di un'eclissi totale di sole. un'eclissi solare (o eclissi di sole) è un tipo di eclissi, ovvero un noto fenomeno ottico-astronomico, abitualmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

