Vetro per lenti e cristalleria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vetro per lenti e cristalleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FLINT

Significato/Curiosita : Vetro per lenti e cristalleria

Risalire l'invenzione degli occhiali con lenti in vetro quando i "cristalleri" della serenissima, per le lenti da vista, iniziarono a sostituire il berillo...

Keith charles flint (braintree, 17 settembre 1969 – great dunmow, 4 marzo 2019) è stato un cantante e ballerino britannico, cofondatore del gruppo musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con vetro; lenti; cristalleria; Un vetro per lenti e cristalleria; Louise Weiss Building : Parlamento Europeo = Palazzo di vetro : x; vetro posteriore di un auto; vetro trattato per essere più resistente; Le concittadine di Valenti na Vezzali; Un vetro per lenti e cristalleria; Corpulenti , pingui; È squisito con le lenti cchie; Un vetro per lenti e cristalleria ; Cerca nelle Definizioni