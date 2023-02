Uno dei colli di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei colli di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GIANICOLO

Significato/Curiosita : Uno dei colli di roma

I 7 colli di roma antica i sette colli di roma sono le alture su cui fu costruita la città antica, tuttora evidenti nel centro storico della città moderna...

891667°n 12.461111°e41.891667; 12.461111 panorama completo di roma dal gianicolo il gianicolo è un colle romano, prospiciente la riva destra del tevere, la cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con colli; roma; Regione colli nosa della Toscana; È dolce in colli na; Area romana nei colli Albani; colli in provincia di Padova; Scrisse il roma nzo 1984; La capitale della roma nia; A roma c è quella dei Monti; roma gnolo di città; Cerca nelle Definizioni