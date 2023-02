Una trappola dentata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una trappola dentata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TAGLIOLA

Significato/Curiosita : Una trappola dentata

Insetti volanti, quelle con trappola ad ascidio sono in grado di predare insetti volanti di maggiori dimensioni, mentre la trappola a tagliola è adatta a catturare...

tagliola la tagliola è un dispositivo per catturare topi o selvaggina di diverse dimensioni. coyote immobilizzato da una tagliola. è composta generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con trappola; dentata; Una trappola per piccoli insetti; trappola dentata; Chiamato... in trappola ; Lo è il formaggio nella trappola ; Appena addentata la mela si addormenta; Trappola dentata ; Ruota dentata della bicicletta; Il meccanismo che impedisce a una ruota dentata di girare all indietro; Cerca nelle Definizioni