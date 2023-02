Una protezione in caso di cadute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una protezione in caso di cadute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CASCO

Significato/Curiosita : Una protezione in caso di cadute

Con protezione dalle cadute si intendono l'insieme di strumenti e metodologie utilizzati per evitare che una persona cada dall'alto o per arrestarne la...

Stai cercando altri significati, vedi casco (disambigua). un casco del tipo "integrale" (ayrton senna) il casco è un copricapo protettivo, facente parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con protezione; caso; cadute; Custodia di protezione per smartphone; Il bag inserito a protezione del pilota; Lasciata da sola, senza alcuna protezione ; Vulnerabili e privi d ogni protezione ; L animale che in caso di pericolo batte la coda sull acqua; Si dà in caso di pericolo; In ogni caso ; In caso di incidente, blocca le cinture di sicurezza; Non ancora scadute ; Avere ricadute pesanti; Accadute molto tempo fa; Barriera che evita le cadute dal letto; Cerca nelle Definizioni