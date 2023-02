Le tre virtù infuse dallo Spirito Santo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le tre virtù infuse dallo Spirito Santo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Le tre virtu infuse dallo spirito santo

Solo sforzo umano, ma sono infuse nell'uomo dalla grazia divina. lo stesso argomento in dettaglio: fede. la fede è la virtù per la quale l'uomo crede in...

Sassetta, sposalizio mistico di san francesco con le virtù teologali (1450 circa) le virtù teologali (dal greco e, «dio» e , «parola») nella dottrina...