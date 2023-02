Trasporta i piccoli nella borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasporta i piccoli nella borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANGURO

Significato/Curiosita : Trasporta i piccoli nella borsa

Di oggetti trasportati in una borsa. una borsa è un contenitore utilizzato solitamente per custodire o trasportare piccoli oggetti d'uso quotidiano. le...

Disambiguazione – "canguro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi canguro (disambigua). canguro è un nome comune con cui si indicano alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Come il camion pieno di merce da trasporta re; Per trasporta re polli; trasporta e fa trascendere; Cassette per trasporta re polli e galline; Ha piccoli acini rinsecchiti; piccoli ingranaggi; piccoli corsi d acqua; piccoli ortaggi che pizzicano la lingua; Le Siciliane che risiedono nella Conca d Oro; Un freddissimo periodo nella storia della Terra; È profonda nella barca a vela; Raganella ; Si quotano in borsa ; Vigila sulle procedure di borsa ; Intesa Sanpaolo... in borsa ; Grossa borsa di tela;