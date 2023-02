In testa alla tartaruga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa alla tartaruga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TA

Significato/Curiosita : In testa alla tartaruga

Delle tartarughe ninja, che indossano ora quattro diversi tipi di maschera. le armi sono state modificate, è stata inserita la quinta tartaruga venus...

ta – simbolo chimico del tantalio ta – codice vettore iata di taca ta – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tamil ta – codice iso 3166-2:cl della regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

