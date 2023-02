Tengono fra loro rapporti diplomatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tengono fra loro rapporti diplomatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STATI

Significato/Curiosita : Tengono fra loro rapporti diplomatici

Comune fra i viaggiatori e diplomatici inglesi, francesi e tedeschi, durante i secoli xviii e xix, e diffusasi attraverso scritti nei circoli diplomatici e...

stati federati degli stati uniti d'america (chiamati in inglese u.s. states) sono le entità politiche e amministrative la cui unione forma gli stati uniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con tengono; loro; rapporti; diplomatici; Li tengono i vescovi; tengono in rotta le navi; tengono a posto i ricci; Mantengono l ordine; Il più valoro so dei Troiani; Una doloro sissima colica; Stimabile, valoro sa; Valoro si, impavidi; rapporti , relazioni, frequentazioni; Avere rapporti amichevoli; Il miglioramento dei rapporti ostili; Relazioni tra aziende: rapporti __; Messaggeri diplomatici ; Un delicato incarico per diplomatici ; diplomatici all estero; Un incarico per diplomatici ;