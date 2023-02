Teatro __ Scala, Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Teatro __ Scala, Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALLA

Ducal teatro alla scala, semplicemente noto come teatro alla scala, colloquialmente chiamato la scala, è il principale teatro d'opera di milano. considerato...

alla – nome proprio di persona russo e ucraino femminile alla o foro boario – edificio storico di asti non più esistente alla – album di alla pugacëva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

alla – nome proprio di persona russo e ucraino femminile alla o foro boario – edificio storico di asti non più esistente alla – album di alla pugacëva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con teatro; scala; milano; teatro __ Scala; L ultimo posto a teatro ; Porta a teatro il pubblico delle grandi occasioni; Il pianoterra del teatro ; Può rendersi necessario in una scala ta di più giorni; Teatro __ scala ; Si raggiunge scala ndo; Riproduzione in scala di auto o aerei; Importante ateneo che ha sede a milano ; La più importante di milano è la Centrale; La chiesa di milano con in cima la Madonnina; È fra milano e Saranno;