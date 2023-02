Lo struzzo australiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo struzzo australiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EMÙ

Gruppo di uccelli, quasi tutti di grandi dimensioni, chiamati ratiti, come lo struzzo, l'emù, il moa (ora estinto) e il piccolo kiwi. sono nativi delle foreste...

emù abbattuto durante l'operazione la guerra degli emù (nota anche come grande guerra degli emù) fu un'operazione militare contro la fauna selvatica nociva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

