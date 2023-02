Spaghetti asiatici in brodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spaghetti asiatici in brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAMEN

Significato/Curiosita : Spaghetti asiatici in brodo

Pron. [äme]) è un tipico piatto giapponese a base di spaghetti di frumento serviti in brodo di carne e/o pesce, spesso insaporito con salsa di soia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ramen (disambigua). il ramen ( ramen, pron. [äme]) è un tipico piatto giapponese a base... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

