Sono affini alle cipolle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono affini alle cipolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PORRI

Significato/Curiosita : Sono affini alle cipolle

Di cipolle, tra cui appunto lo scalogno, mentre lo scrittore del i secolo columella sostiene le virtù dello scalogno, affermando che questa cipolla è la...

porri – plurale di porro, verdura francia porri – comune dell'alta corsica italia monte dei porri – monte dell'isola di salina isola dei porri (sicilia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

porri – plurale di porro, verdura francia porri – comune dell'alta corsica italia monte dei porri – monte dell'isola di salina isola dei porri (sicilia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con sono; affini; alle; cipolle; Lo sono una raccolta di odi di Carducci; sono retrattili nei felini; Lo sono i conti che tornano; sono vuoti... senza voi; Sono affini ai dentici; C è tra cose affini ; Piccoli gallinacei affini alle pernici; Sono affini agli iris; alle gro e scherzoso; Erano cavalle ggeri tedeschi; Sostanze utili alle cellule; Vetro per lenti e cristalle ria; Quello alla veneziana si serve con le cipolle ; Città del Molise nota per le cipolle ; Il ragù bianco napoletano affogato di cipolle ; Filza d agli o di cipolle ;