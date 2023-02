Servono per la Comunione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per la Comunione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSTIE

Significato/Curiosita : Servono per la comunione

Messale che dopo la comunione è stato rimesso al lato di destra per la lettura dell'antifona della comunione e l'orazione dopo la comunione. le formule latine...

ostie della chiesa latina ostia della chiesa bizantina l'ostia è un pane esclusivamente di farina di frumento. alcuni limitano l'uso del termine ai pani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

