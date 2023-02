Senza filo, non serve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza filo, non serve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosita : Senza filo non serve

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi filo (disambigua). bobina di filo di ferro. il filo è un corpo generalmente sottile, a sezione cilindrica...

ago – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipale di magnolia (stati uniti d'america) ago – codice iso 639-3 della lingua tainae ago – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con senza; filo; serve; Chiacchiera inutile e senza sugo; Si dimostra senza saperlo; Spendere senza pensare al risparmio; Lo è l uomo senza fegato; La dottrina filo sofica di san Tommaso d Aquino; Il Rudolf, filo sofo austriaco, fondatore dell antroposofia; Rudolf filo sofo austriaco: fondò l antroposofia; Si fa con il filo spinato; serve per travasare; Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio; serve per marinare; Un serve r per la condivisione dei dati sigla; Cerca nelle Definizioni