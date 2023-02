Il segnale stradale con le frecce in circolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il segnale stradale con le frecce in circolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROTATORIA

Significato/Curiosita : Il segnale stradale con le frecce in circolo

Eccezion fatta per il segnale di fermarsi e dare la precedenza che è nella classica forma ottagonale con bordi e scritta bianchi. i segnali di divieto hanno...

Verticale della rotatoria segnale di pericolo indicante una rotatoria, posto 150 m prima della stessa su strade urbane ed extraurbane la rotatoria (o rotonda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con segnale; stradale; frecce; circolo; Un segnale destinato a chi deve girare; segnale di temporizzazione dei calcolatori elettronici; Quella sul tetto riceve il segnale TV; segnale con tre colori; Una striscia autostradale ; Sciagura stradale ; Un contaminuti stradale ; La macchina con cui si disegna la segnaletica stradale ; Due frecce sulla tastiera; Gli astucci che contengono le frecce ; Arma con le frecce ; Le frecce di Giove; Un circolo che non si studia in geometria; Un circolo ... senza circonferenza; Un circolo frequentato da velisti; Un circolo non geometrico; Cerca nelle Definizioni