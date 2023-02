Scriveva testi per Battisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scriveva testi per Battisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOGOL

Significato/Curiosita : Scriveva testi per battisti

Disambiguazione – se stai cercando il primo album di lucio battisti, vedi lucio battisti (album). lucio battisti (poggio bustone, 5 marzo 1943 – milano, 9 settembre...

mogol nel 1968. mogol, pseudonimo di giulio rapetti mogol (milano, 17 agosto 1936), è un paroliere, produttore discografico e scrittore italiano. firma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con scriveva; testi; battisti; Come gli antichi romani scriveva no millecento; Si scriveva ut; La pianta acquatica su cui scriveva no gli egizi; Cesare lo scriveva X; Occlusione intesti nale; Parte dell intesti no tenue tra digiuno e cieco; Legge testi in radio; Il George testi monial della Nespresso; Il battisti di Emozioni; Acqua azzurra, acqua _, canzone di battisti ; Mogol fu per anni quello di Lucio battisti ; Quella dei ciliegi è una canzone di Lucio battisti ; Cerca nelle Definizioni