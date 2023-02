Sbrigata in ufficio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbrigata in ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EVASA

Significato/Curiosita : Sbrigata in ufficio

Pronto a ripartire il giorno in cui la patria e il re avessero avuto bisogno di lui. il giorno prima, dopo avere sbrigato le ultime formalità di passaggio...

La foca evasa (little runaway) è un film del 1952 diretto da william hanna e joseph barbera. il film è il sessantottesimo cortometraggio della serie tom... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

