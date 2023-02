Salsa per gli hot dog - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salsa per gli hot dog. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : senape

Significato/Curiosita : Salsa per gli hot dog

Formaggio, salsa di pomodoro e salsiccia e successivamente cotto in teglia. oltre a essere divenuta un piatto tipico di chicago insieme agli hot-dog, la deep-dish...

Se stai cercando altri significati, vedi senape (disambigua). fiori di senape senape bruna con il nome senape si indicano alcune specie di piante erbacee... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

