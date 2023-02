Il sacro calice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sacro calice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRAAL

Significato/Curiosita : Il sacro calice

(del 1099), i genovesi trovarono il calice usato da gesù nell'ultima cena. lo stesso argomento in dettaglio: sacro catino. uno dei primi reperti a cui...

Il sacro graal, di dante gabriel rossetti il graal (scritto talora anche gral) o, secondo la tradizione medievale, il sacro graal o santo graal, è la leggendaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

