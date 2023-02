Vi risiede il Capo dello Stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi risiede il Capo dello Stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Vi risiede il capo dello stato

Palestinese ha adottato il nome di stato di palestina sui documenti ufficiali. il capo dello stato è il presidente mahmoud abbas, mentre il governo è guidato...

quirinale (anche noto in epoca sabauda come reggia del quirinale e sotto i papi come palazzo apostolico del quirinale o palazzo papale del quirinale)...