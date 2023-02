Quella del vicino è sempre più verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella del vicino è sempre più verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : erba

Significato/Curiosita : Quella del vicino e sempre piu verde

Lanterna verde si ritira o perisce l'anello sonda il pianeta abitato più vicino alla ricerca di un essere con la determinazione, il coraggio e l'immaginazione...

Citare: erba aglina, erba amara, erba bozzolina, erba bruca, erba canina, erba cannella, erba cimicina, erba coda, erba cornacchia, erba gatta, erba mate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

