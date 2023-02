Punto nevralgico del traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto nevralgico del traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROCEVIA

Significato/Curiosita : Punto nevralgico del traffico

Italiana, così come oltre la metà del patrimonio zootecnico. ciò rende il fiume e il suo bacino una zona nevralgica per l'intera economia italiana ed...

crocevia – tipologia di intersezione stradale crocevia – frazione del comune italiano di medole, in provincia di mantova crocevia – album musicale del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con punto; nevralgico; traffico; Un punto di conforto; Un punto d incontro degli Inglesi; Il punto massimo di una malattia; Il punto opposto a SSE; Lo calma l antinevralgico ; Lo lenisce l antinevralgico ; Li placa l antinevralgico ; Li placa l antinevralgico ; Via d intenso traffico ; Zone chiuse al traffico ; Quelli del traffico possono mettere multe; È rosso in caso di traffico intenso in autostrada; Cerca nelle Definizioni