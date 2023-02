Prepara i salami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prepara i salami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NORCINO

Significato/Curiosita : Prepara i salami

Pancetta. le rifilature delle pancette sono utilizzate per la parte grassa dei salami (lardelli) o per ricavarne ciccioli. successivamente alla rifilatura, le...

Un norcino al lavoro. il termine norcino indica colui che macella il maiale e si occupa di lavorarne le carni, ma può riferirsi anche al gestore della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con prepara; salami; Dolce prepara to con mandorle, miele e zucchero; prepara te, approntate; prepara to farmaceutico a effetto prolungato; Arnese per prepara re minestre; Fu sconfitto da Temistocle a salami na; La cittadina del Parmense rinomata per i salami ; Lo è la carne dei salami ; Vinse a salami na; Cerca nelle Definizioni