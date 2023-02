Si pratica correndo in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica correndo in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : jogging

Significato/Curiosita : Si pratica correndo in citta

Vicénsa o vicènsa in veneto) è una città ed un comune italiano di 110 072 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in veneto. si trova al margine settentrionale...

Donna che pratica jogging, in compagnia di un cane il jogging (dal verbo inglese to jog, letteralmente «procedere a balzi»), detto anche con lo pseudoanglicismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con pratica; correndo; città; Chi la pratica , veste di bianco; L hockey pratica to a cavallo; Metter in pratica ; Per mezzo di deduzioni che non sempre corrispondono alla pratica ; Si scambiano discorrendo ; Dare più interesse al discorso ricorrendo alla fantasia; Si aprono scorrendo ; Si cercano correndo ; Romagnolo di città ; La caserma della Polizia nelle città francesi; La città ligure meta di una gara ciclistica; Relativo ad una grande città ; Cerca nelle Definizioni