Pesa e misura i suoi assistiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesa e misura i suoi assistiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PEDIATRA

Significato/Curiosita : Pesa e misura i suoi assistiti

All'interno dell'assistenza sanitaria di base è detto pediatra di libera scelta, o anche pediatra di base o pediatra di famiglia e ha il preciso compito di tutelare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

