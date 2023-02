Percorre piste di ghiaccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Percorre piste di ghiaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BOB

Significato/Curiosita : Percorre piste di ghiaccio

Vecchie piste "faverghera") creste (pista che percorre tutte le creste dal rifugio visentin al col faverghera. in parte coincide con le vecchie piste "brigata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bob (disambigua). il bob (dall'inglese bobsleigh) o guidoslitta è uno sport invernale nel quale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con percorre; piste; ghiaccio; Ha enormi ruote posteriori e percorre i campi; percorre la Valle Padana; percorre la Val d Ossola; La percorre la Magra; Sfreccia su piste ghiacciate; Materiale per piste ; Si cimentano su piste innevate; Pavimentazione per piste di atletica; Esibirsi sul ghiaccio ; Uno sciroppo per ghiaccio li; Il climbing di chi si arrampica sul ghiaccio ; Imperturbabilità... di ghiaccio ; Cerca nelle Definizioni