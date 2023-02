La penisola con Jalta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La penisola con Jalta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CRIMEA

Significato/Curiosita : La penisola con jalta

Abitato. la baia di jalta offre inoltre diverse spiagge di elevato interesse turistico. la città si trova sulla costa meridionale della penisola della crimea...

Cercando altri significati, vedi crimea (disambigua). coordinate: 45°03'n 34°04'e / 45.05°n 34.066667°e45.05; 34.066667 la crimea (in ucraino: , traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

