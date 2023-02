Oscilla nella bussola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oscilla nella bussola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosita : Oscilla nella bussola

ago – codice aeroportuale iata dell'aeroporto municipale di magnolia (stati uniti d'america) ago – codice iso 639-3 della lingua tainae ago – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 febbraio 2023

Altre definizioni con oscilla; nella; bussola; Caratterizza le oscilla zioni o le pulsazioni; Orologio che sfrutta un oscilla zione; Far oscilla re i fianchi; oscilla re come una finestra che apre in verticale; Trasporta i piccoli nella borsa; Le Siciliane che risiedono nella Conca d Oro; Un freddissimo periodo nella storia della Terra; È profonda nella barca a vela; Sono opposti nella bussola ; Figura che viene rappresentata sulla bussola ; Si individua con la bussola ; Turbati, scombussola ti; Cerca nelle Definizioni